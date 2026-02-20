Influenza in calo ma 11,4 mln colpiti è tempo di ‘virus cugini’

L’influenza ha registrato un calo, ma ancora 11,4 milioni di italiani si sono ammalati, e ora bisogna affrontare i virus “cugini”. Fabrizio Pregliasco, virologo e docente all’Università di Milano, spiega che la curva dei contagi sta rallentando. Tuttavia, si diffondono altri virus respiratori che colpiscono molte persone, soprattutto tra i bambini e gli anziani. Le autorità invitano a mantenere le precauzioni e a prestare attenzione ai sintomi. È importante conoscere bene i virus che circolano in questa fase.

"Ormai siamo nella fase calante della curva dell'influenza e dei virus respiratori", dice a LaSalute di LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all'Università degli Studi di Milano, commentando l'ultimo bollettino Respivirnet targato Istituto superiore di sanità (Iss). E a parlare sono i numeri: l'incidenza delle infezioni respiratorie acute nella settimana di San Valentino (9-15 febbraio), è scesa a 8,6 casi per 1.000 assistiti. Risultato? Sono stati circa 472mila i nuovi casi in 7 giorni, per un totale dall'inizio della sorveglianza di 11,4 milioni di connazionali colpiti.