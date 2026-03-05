Accetti l'invito alla riunione e un virus s'impossessa del PC | come funziona la nuova truffa su Microsoft
Una recente truffa di phishing si diffonde attraverso email che propongono falsi aggiornamenti di Teams e Adobe, con l’obiettivo di installare malware sui computer aziendali. Quando gli utenti accettano l’invito alla riunione, un virus si insedia nel sistema operativo, compromettendo i dati e la sicurezza delle macchine. La tecnica sfrutta comunicazioni apparentemente ufficiali per ingannare i destinatari.
Una nuova truffa di phishing usa falsi aggiornamenti di Teams e Adobe per introdurre un malware nei PC aziendali. Gli esperti di Microsoft avvertono: massima cautela con link e strani allegati nelle mail. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cambi password e perdi l’accesso a Instagram: come funziona la nuova truffa del “profilo resettato”Una truffa sempre più diffusa sfrutta finti messaggi di reset password per rubare gli account Instagram tramite pagine fake identiche a quelle...
59 donne inesistenti e 300 figli: come funziona la truffa milionaria all’Inps con l’Intelligenza Artificiale59 identità fantasma per ottenere l’Assegno unico dall'Inps grazie a un esercito di figli, tutti creati con l'Intelligenza artificiale.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Accetti l 8217 invito alla riunione e....
Temi più discussi: Vaccini Covid; Noi illustriamo il programma, dall'altra parte denigrazioni infamanti; La cultura si fa impresa: nel Nord Sardegna nasce il nuovo polo della creatività; Le richieste della FSSPX. Se il Vaticano riconosce una crisi di fede, potrebbe esserci una soluzione.
Sal Da Vinci accetta l'invito: De Laurentiis proverà a farlo cantare prima di Napoli-TorinoIl vincitore del Festival di Sanremo si esibirà allo Stadio Maradona in occasione dell'anticipo di venerdì in campionato ... corrieredellosport.it
Tajani: «L'Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace. Saremo Paese osservatore»Il vicepremier conferma: «Non esserci sarebbe contrario all’art.11 della Costituzione». Le opposizioni compatte per il no, da Avs ad Azione ... unionesarda.it
Caso Orlandi, la commissione parlamentare rinvia all'ultimo l'audizione di Accetti. «Altri impegni» x.com
Marco Fassoni Accetti torna davanti alla commissione bicamerale sui casi Orlandi e Gregori. Il fotografo, che nel 2013 si autodenunciò come uno dei rapitori, è stato convocato per il 5 marzo. Ma la sua audizione riaccende le polemiche: Pietro Orlandi contesta - facebook.com facebook