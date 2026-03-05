Accetti l'invito alla riunione e un virus s'impossessa del PC | come funziona la nuova truffa su Microsoft

Una recente truffa di phishing si diffonde attraverso email che propongono falsi aggiornamenti di Teams e Adobe, con l’obiettivo di installare malware sui computer aziendali. Quando gli utenti accettano l’invito alla riunione, un virus si insedia nel sistema operativo, compromettendo i dati e la sicurezza delle macchine. La tecnica sfrutta comunicazioni apparentemente ufficiali per ingannare i destinatari.

Una nuova truffa di phishing usa falsi aggiornamenti di Teams e Adobe per introdurre un malware nei PC aziendali. Gli esperti di Microsoft avvertono: massima cautela con link e strani allegati nelle mail. 🔗 Leggi su Fanpage.it

