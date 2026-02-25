Valbrembo nuova palestra in arrivo per la scuola San Giuseppe Cantiere da 1,5 milioni

IL CANTIERE. Lavori al via in estate, dopo anni di attesa. Struttura da 700 mq, con parcheggio ad uso pubblico. Il dirigente scolastico: «Necessaria, sarà funzionale». Era in cantiere da almeno cinque anni, tra ritardi e alcuni incidenti di percorso. Ma ora sembra davvero tutto pronto per partire con i lavori: la scuola paritaria San Giuseppe di Valbrembo avrà una nuova palestra dal costo di circa 1,5 milioni di euro, in via Sombreno 2. Un’area che rientra all’interno dei confini del territorio di Bergamo – e infatti il permesso di costruire passerà oggi al vaglio della terza commissione di Palafrizzoni. I render di progetto ci sono già, per un’opera tanto attesa dalla scuola e dai circa 300 studenti divisi in 16 classi (tra Primaria e Secondaria di primo grado), che fino ad oggi hanno utilizzato un ambiente adibito a palestra, ma i cui spazi non sono adatti all’attività motoria. «Finalmente siamo in dirittura di arrivo», commenta il dirigente scolastico, Valter Cavenati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

