Cortona aperte le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 2026 2027

A Cortona sono state aperte le iscrizioni per i servizi mensa e trasporto relativi all’anno scolastico 20262027. Le famiglie interessate possono registrarsi per usufruire di queste opportunità, mentre le procedure di iscrizione sono già state avviate. La comunicazione riguarda gli studenti iscritti alle scuole del territorio e rimane aperta fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Cortona, aperte le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 20262027. A partire dal 19 marzo e fino al 30 giugno è possibile presentare la domanda. Le agevolazioni per il terzo figlio. L’Ufficio Servizi scolastici ed educativi informa che a partire dal 19 Marzo e fino al 30 giugno 2026 sono aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico 20262027. La domanda dovrà essere trasmessa on-line attraverso l’accesso, tramite Spid o Cie, all’applicativo E-civis, raggiungibile dal sito del Comune di Cortona, selezionando servizi scolastici o dal seguente link https:cortona.ecivis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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