hormuz il braccio di ferro fra usa e iran sulla crisi energetica

Il 2023 ha visto un aumento delle tensioni nello Stretto di Hormuz, con il governo degli Stati Uniti che ha dichiarato di aver ordinato alla Marina di intervenire contro le imbarcazioni iraniane coinvolte nella posa di mine nella zona. Questa decisione fa seguito a un episodio in cui le autorità statunitensi hanno minacciato di usare la forza contro tutte le navi iraniane, anche le più piccole, ritenute responsabili di azioni pericolose nel tratto d’acqua strategico.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato alla Marina americana di "distruggere" tutte le imbarcazioni iraniane, "anche le più piccole", impegnate nella posa di mine nello Stretto di Hormuz. "Non deve esserci alcuna esitazione. Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz. Nessuna nave può entrare o uscire senza l'approvazione della Marina degli Stati Uniti - ha detto il Tycoon - È sigillato ermeticamente fino a quando l'Iran non sarà in grado di concludere un accordo". Il blocco di Hormuz e quello Usa sui porti iraniani continuano intanto a scuotere l'economia globale nonostante la proroga unilaterale della tregua entrata in vigore l'8 aprile che vacilla fra gli attacchi dei Pasdaran nello stretto e le requisizioni Usa delle petroliere iraniane.🔗 Leggi su Iltempo.it

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