I tre ippocastani che si trovavano sul lungolago di Bellano sono stati abbattuti, provocando un acceso scontro tra gli agronomi. La decisione di rimuoverli è stata presa dopo che gli alberi, considerati monumenti viventi, avevano mostrato segni di debolezza e rischio di crollo. La rimozione ha suscitato molte discussioni tra chi difendeva la loro conservazione e chi chiedeva interventi immediati per motivi di sicurezza.

Dei veri e propri monumenti viventi. Almeno fino a settimana scorsa, quando i tre ippocastani che crescevano sul lungolago di Bellano, vicino al molo, sono stati abbattuti. Aveva 140 anni e pesavano 70 quintali l’uno. "Un dispiacere enorme dover procedere a questi dolorosi tagli", si rammarica il sindaco Antonio Rusconi. Secondo gli agronomi però erano pericolosi, perché instabili e irrecuperabili: meglio quindi tagliarli prima che crollassero da soli, come successo almeno in tre occasioni a Bellano, sfiorando la tragedia. "Dopo gli schianti di ben tre alberi secolari a Bellano negli scorsi anni non si può non mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini", spiega proprio il sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alberi abbattuti. Braccio di ferro fra agronomi

