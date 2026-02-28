Antraccoli il mistero resta Gesam si tira indietro Impossibile una fuoriuscita

A Antraccoli il mistero sulla situazione rimane irrisolto, con Gesam che si defila dichiarando che una fuoriuscita è impossibile. Il Comune di Lucca sta invece cercando di accelerare le procedure per rispondere alle richieste delle famiglie della zona. La questione è al centro dell’attenzione senza che siano stati ancora forniti dettagli definitivi o soluzioni definitive.

Mentre il Comune di Lucca accelera per trovare risposte concrete alle esigenze delle famiglie di Antraccoli colpite dall’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua potabile dei pozzi privati, continua ad aleggiare il mistero sulle cause della contaminazione da tetraidrotiofene, sostanza utilizzata per dare l’odore al metano. La stessa che si trova nei magazzini di Gesam Reti, come confermato nel corso del tavolo tecnico allestito a Palazzo Orsetti per coordinare le attività di supporto alla popolazione in attesa di avere un quadro chiaro della situazione. La società partecipata che si occupa della distribuzione del gas, invitata alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antraccoli, il mistero resta. Gesam si tira indietro ”Impossibile una fuoriuscita“ Leggi anche: Genova e il termovalorizzatore: Amiu si tira indietro, a rischio ruolo e investimenti per la città. Pucci nella bufera per Sanremo. E la Dao si tira indietroIl comico milanese avrebbe dovuto co-condurre il Festival, ma per gli attacchi ricevuti ha scelto di rinunciare e di non andare all'Ariston.