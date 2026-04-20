Lewandowski Juve il Milan si tira indietro? Perché i rossoneri non sono convinti

Il trasferimento di Lewandowski alla Juventus è al centro di discussioni, ma il Milan sembra aver deciso di non procedere con l'acquisto del calciatore polacco a parametro zero. La decisione dei rossoneri riguarda motivazioni legate alla valutazione dell’attaccante e alle strategie di mercato adottate dalla società. La trattativa tra i bianconeri e il giocatore è in corso, mentre il Milan ha scelto di non investire in questa operazione in questo momento.

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