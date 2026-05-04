Il Biscione di Arese ha annunciato il rinnovo della collaborazione con l’Alfa Romeo Driving Academy, un progetto avviato 35 anni fa e ora aggiornato con una nuova sfida. La partnership coinvolge la Scuderia de Adamich, che rappresenta una presenza consolidata nel mondo delle competizioni motoristiche. La collaborazione, che dura da diversi decenni, si rinnova con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il marchio e il settore delle corse.

Trentacinque anni insieme dentro una nuova sfida. Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich è la naturale evoluzione del legame tra il Biscione di Arese la squadra corse diventata ormai un pilastro della Motor Valley. La combinazione tra DNA sportivo Alfa la competenza tecnica della Scuderia diventa emozione sull'asfalto del circuito di Varano de' Melegari, attraverso molteplici esperienze di guida su misura per ogni gusto e livello di preparazione. Un'offerta che spazia dalla sportività alla sicurezza, il tutto declinato in funzione della gamma Alfa Romeo: dalla compatta sportiva Junior al C-SUV Tonale, dalla berlina ad alte prestazioni Giulia al D-SUV Stelvio, la scelta copre ogni motorizzazione che sia 100% elettrico, turbo benzina, turbo diesel o ibrido.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Biscione ad Arese rinnova la sfida

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