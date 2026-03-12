Il campo di tulipani ad Arese è pronto a riaprire | quando orari e biglietti

Il campo di tulipani ad Arese si prepara a riaprire al pubblico. La riapertura è prevista per la prossima settimana e i visitatori potranno accedere negli orari diurne. I biglietti sono disponibili online e in loco, con prezzi stabiliti dall'organizzazione. La struttura rimarrà aperta fino alla fine della stagione primaverile, offrendo l'opportunità di ammirare i fiori nei giorni di maggiore affluenza.

Milano, 12 marzo 2026 – La primavera è alle porte (anche se nel fine settimana sono previsti pioggia e temporali ) e con lei arriva la riapertura al pubblico di Tulipani Italiani, l'ormai storico u-pick garden alle porte di Milano con centinaia di migliaia di fiori colorati, tra i quali chiunque può passeggiare liberamente, ma può anche fotografarli e raccoglierli per portarli a casa. Ecco tutte le informazioni riguardo la nuova stagione. Dove si trova. Quando riapre. Gli orari. Biglietti. Dove si trova. Esteso su una superficie di 2 ettari, il giardino fiorito di Tulipani Italiani si trova ad Arese, in via Luraghi 1, nel Parco della Groane accanto al bellissimo borgo Valera e alla settecentesca Villa Ricotti, di fronte a Il Centro commerciale di Arese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

