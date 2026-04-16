Folle inseguimento ad Arese | travolge un carabiniere e si schianta contro la gazzella

Mercoledì sera ad Arese, in via della Costituzione, un inseguimento è degenerato in uno scontro frontale tra un'auto e una gazzella dei carabinieri. Durante il tentativo di fermare il veicolo, quest'ultimo ha travolto un militare e si è schiantato contro il mezzo di servizio. La scena ha visto coinvolti più mezzi delle forze dell'ordine e ha portato all'intervento delle autorità sul luogo dell'incidente.

Serata di follia e violenza quella vissuta mercoledì in via della Costituzione ad Arese (Milano), dove un normale controllo del territorio si è trasformato in un pericoloso inseguimento terminato con uno scontro frontale. Un marocchino di 25 anni è finito in manette con l'accusa di detenzione di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Folle Inseguimento di Polizia e Carabinieri a Roma Notizie correlate Inseguimento a folle velocità per le vie di Bari: auto si schianta su vetture in sosta a PoggiofrancoUn inseguimento a folle velocità per le vie del quartiere Poggiofranco di Bari, terminato con alcune auto colpite e una persona bloccata dai... Inseguimento in città: "gazzella" dei carabinieri finisce contro semaforoBRINDISI - Momenti di tensione in pieno centro a Brindisi, dove una “gazzella” dei carabinieri del Comando provinciale si è schiantata contro un palo... Aggiornamenti e dibattiti Folle inseguimento ad Arese: travolge un carabiniere e si schianta contro la gazzellaSerata di caos nell'hinterland: un giovane spacciatore ha travolto un militare e distrutto l'auto dell'Arma prima di finire in manette ... milanotoday.it Milano, folle inseguimento sulla Statale: sperona i carabinieri con l'auto piena di cocaHa tentato di sottrarsi a un controllo stradale, dando vita ad un pericoloso inseguimento, al termine del quale è stato bloccato e ... iltempo.it