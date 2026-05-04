Il batterista paovano scomparso a Budapest è stato trovato in Friuli

Il batterista di origini paovane, scomparso a Budapest, è stato ritrovato in Friuli. La notizia è stata comunicata oggi, 4 maggio, dagli amici della band rock punk trevigiana “Oggetto sconosciuto”, che hanno pubblicato un messaggio con questa informazione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla vicenda o sulle circostanze del ritrovamento.

La svolta si è avuta oggi 4 maggio quando gli amici della band rock punk trevigiana “Oggetto sconosciuto” hanno postato un messaggio: “Davide Lucchelli è stato ritrovato. Oggi alle 15 ha contattato la famiglia mentre si trovava su un treno da Vienna a Venezia, diretto verso casa. Il padre ha.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Budapest, scomparso il batterista italiano Davide LucchelliDal primo di maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'esterno con il... Davide Lucchelli scomparso nel nulla a Budapest, il batterista era in tour con la band Oggetto SconosciutoL'italiano Davide Lucchelli è scomparso nel nulla a Budapest, in Ungheria: il batterista si trovava lì in tour con la band Oggetto Sconosciuto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso; Padova, batterista scomparso a Budapest durante un tour; Davide Lucchelli, il batterista italiano scomparso a Budapest prima di un concerto. L'ultimo avvistamento in un parcheggio, poi il silenzio; Ritrovato il batterista padovano scomparso in Ungheria: sta tornando in treno. Davide Lucchelli, ritrovato il batterista scomparso a Budapest: era scomparso da venerdì seraÈ stato ritrovato Davide Lucchelli, il batterista padovano di 24 anni scomparso dal primo maggio, quando si trovava con alcuni amici a Budapest per una serie di concerti in Ungheria ... leggo.it Ritrovato Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso in UngheriaUn giovane musicista padovano, Davide Lucchelli, di 24 anni, ha fatto perdere le proprie tracce dal primo maggio scorso, quando si trovava con alcuni amici a Budapest. Il padre - riferiscono Il Gazzet ... tg24.sky.it Lo ha reso noto la testata ungherese Telex.hu, secondo cui il musicista scomparso a Budapest sta tornando a bordo di un treno - facebook.com facebook Giallo sulla scomparsa di Davide Lucchelli, 24enne batterista padovano, durante una trasferta a Budapest. Dal 1° maggio persa ogni traccia. Sentiti dagli inquirenti gli amici e componenti della band "Oggetto sconosciuto", ma non sono emerse tensioni x.com