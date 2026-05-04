Il batterista padovano scomparso a Budapest è stato trovato in Friuli

Il batterista padovano scomparso a Budapest è stato rintracciato in Friuli. La notizia è stata comunicata oggi, 4 maggio, dagli amici della band rock punk trevigiana “Oggetto sconosciuto”, che hanno pubblicato un messaggio con la frase: “Davide Lucchelli è stato ritrovato”. La scomparsa aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media locali, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

La svolta si è avuta oggi 4 maggio quando gli amici della band rock punk trevigiana “Oggetto sconosciuto” hanno postato un messaggio: “Davide Lucchelli è stato ritrovato. Oggi alle 15 ha contattato la famiglia mentre si trovava su un treno da Vienna a Venezia, diretto verso casa. Il padre ha.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Panoramica sull’argomento

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Lo ha reso noto la testata ungherese Telex.hu, secondo cui il musicista scomparso a Budapest sta tornando a bordo di un treno - facebook.com facebook

Giallo sulla scomparsa di Davide Lucchelli, 24enne batterista padovano, durante una trasferta a Budapest. Dal 1° maggio persa ogni traccia. Sentiti dagli inquirenti gli amici e componenti della band "Oggetto sconosciuto", ma non sono emerse tensioni x.com