Batterista padovano di 24 anni scomparso il primo maggio a Budapest mentre era in tour con la sua band

Un batterista di 24 anni di Padova è scomparso il primo maggio a Budapest durante un tour con la sua band. La scomparsa è avvenuta mentre si trovava in un parcheggio di Bucarest, dove si trovava con i suoi compagni di gruppo. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della sua assenza e le autorità stanno conducendo indagini. La band ha confermato la sua assenza e sta collaborando con le forze dell'ordine.

Il giovane era in tour con la sua band - "Oggetto sconosciuto" - quando il primo maggio è improvvisamente scomparso da un parcheggio di Bucarest. Ricerche in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Mistero a Budapest: scompare il batterista padovano in tour? Cosa scoprirai Cosa è successo esattamente alle 20:30 prima della sparizione? Quali piste sta seguendo l'Interpol per ritrovare il musicista?... In tour in Ungheria, scomparso il batterista della band "Oggetto Sconosciuto"Sono ore di angoscia per una famiglia di Padova che non ha più notizie del figlio 24enne dalla sera del primo maggio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Batterista padovano di 24 anni scomparso il primo maggio a Budapest mentre era in tour con la sua band; Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso; Batterista di 24 anni scompare a Budapest, gli amici: Non abbiamo sue notizie dal primo maggio; In tour in Ungheria, scomparso il batterista della band Oggetto Sconosciuto. Batterista padovano di 24 anni scomparso il primo maggio a Budapest mentre era in tour con la sua bandIl giovane era in tour con la sua band - Oggetto sconosciuto - quando il primo maggio è improvvisamente scomparso da un parcheggio di Bucarest ... fanpage.it Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band trevigiana in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericolosoPADOVA - Era la prima trasferta all’estero del tour. Attesissima dal gruppo di amici, amanti della musica. Ma qualcosa è andato per il verso sbagliato, ed ora si sta ... ilmattino.it Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band trevigiana in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso - facebook.com facebook