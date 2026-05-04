Il batterista Davide Lucchelli sta bene | Sto rientrando a casa

Il batterista della band rock punk trevigiana “Oggetto sconosciuto” è stato ritrovato oggi, 4 maggio. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio pubblicato dagli amici del gruppo, che hanno scritto: «Davide Lucchelli è stato ritrovato». Al momento, si sa che si trova in viaggio verso casa e sta bene. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla circostanza del ritrovamento.

La svolta si è avuta oggi 4 maggio quando gli amici della band rock punk trevigiana “Oggetto sconosciuto” hanno postato un messaggio: «Davide Lucchelli è stato ritrovato. Oggi alle 15 ha contattato la famiglia mentre si trovava su un treno da Vienna a Venezia, diretto verso casa. Il padre ha.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Budapest, scomparso il batterista italiano Davide LucchelliDal primo di maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'esterno con il... Il batterista padovano Davide Lucchelli scompare in Ungheria, ricerche in corsoUn giovane musicista padovano, Davide Lucchelli, di 24 anni, ha fatto perdere le proprie tracce dal primo maggio scorso, quando si trovava con alcuni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Padova, batterista scomparso a Budapest durante un tour; Davide Lucchelli, il batterista italiano scomparso a Budapest prima di un concerto. L'ultimo avvistamento in un parcheggio, poi il silenzio; Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso; In tour in Ungheria, scomparso il batterista della band Oggetto Sconosciuto. Ritrovato il batterista Davide Lucchelli, era scomparso in UngheriaRitrovato Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso a Budapest: il 24enne sta rientrando in Italia in treno. nordest24.it Ritrovato Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso in UngheriaUn giovane musicista padovano, Davide Lucchelli, di 24 anni, ha fatto perdere le proprie tracce dal primo maggio scorso, quando si trovava con alcuni amici a Budapest. Il padre - riferiscono Il Gazzet ... tg24.sky.it Davide Lucchelli, 24 anni, è scomparso il primo maggio: l'ultimo avvistamento in un parcheggio a Budapest. L'appello degli amici. - facebook.com facebook Budapest, scomparso Davide Lucchelli, batterista padovano 24enne che era in tour con la sua band "Oggetto sconosciuto" x.com