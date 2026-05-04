Il Barcellona può vincere il campionato contro il Real Madrid | non è mai successo nella storia
Il match tra Barcellona e Real Madrid potrebbe determinare il vincitore del campionato, con i blaugrana in vantaggio in due delle tre possibili combinazioni di risultato. La sfida, considerata uno degli incontri più attesi della stagione, si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, che puntano a ottenere un risultato favorevole per mettere le mani sul titolo. Finora, questa situazione non si era verificata nella storia degli scontri diretti tra le due squadre.
Il Clasico Barcellona-Real Madrid può decidere il campionato: i blaugrana hanno due risultati favorevoli su tre per poter chiudere il conto contro i rivali di sempre.🔗 Leggi su Fanpage.it
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