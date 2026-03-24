Partiamo da un fatto: il Barcellona, al femminile, è la squadra più forte del Mondo. Ha in rosa Putellas e Bonmati, che si sono divisi i palloni d’oro degli ultimi anni, e ha un gioco scintillante. Se non avete mai visto una partita di questa squadra vi invitiamo davvero a farlo. Mettiamo in tavola un altro fatto: il Barcellona, nelle ultime dieci partite giocate contro il Real Madrid, ha vinto nove volte e una sola volta ha perso. Inoltre, solamente in una delle nove vittorie ha preso gol. Una dimostrazione clamorosa del divario tecnico, e fisico, che c’è tra queste due formazioni. Le catalane hanno perso in finale l’ultima Champions League contro l’Arsenal, ma prima avevano trionfato per diversi anni di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Barcellona, Champions femminile: il Clasico senza storia

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