Bruno Vespa ha rinnovato il suo rapporto con la Rai attraverso un nuovo contratto che lo impegna fino al 2028. Il contratto, che prevede condizioni stringenti, riguarda la sua attività come esterno alla tv pubblica. Vespa, noto giornalista e conduttore, rimane quindi legato all’emittente anche dopo il pensionamento, con un accordo che si inserisce nel quadro delle relazioni contrattuali tra la Rai e i professionisti esterni.

Bruno Vespa, pensionato d’oro della Rai, ha rinnovato il sodalizio con la Tv di Stato come esterno. Un maxi contratto che lo lega fino al 2028 con clausole rigide. Vespa ha appena firmato il suo rinnovo per tre stagioni. Un contratto che solo dal 2028 prevederebbe la possibilità che le tre seconde serate che attualmente occupa possano diminuire. Ciononostante, l’ex direttore non si sente adeguatamente valorizzato dall’azienda . Alla fine, anche nei prossimi palinsesti invernali per Vespa sarà riconfermata la stessa formula di Cinque minuti e tre puntate di Porta a porta a settimana. Questa l’indiscrezione del quotidiano Domani. Dunque fino al 2028 Vespa continuerà a dividersi tra la pillola di Cinque Minuti e Porta a Porta tre volte a settimana.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LA RAI BLINDA BRUNO VESPA: MAXI CONTRATTO FINO AL 2028 CON CLAUSOLE RIGIDE

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