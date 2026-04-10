Fino al 2028 insieme | la Juventus blinda Spalletti

La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti, che rimarrà alla guida della squadra fino al 30 giugno 2028. La decisione conferma la volontà del club di proseguire con l’attuale progetto tecnico, mantenendo l’allenatore in carica per i prossimi anni. La firma del nuovo accordo è stata resa nota ufficialmente dalla società, che ha così rafforzato il rapporto con l’allenatore in vista della prossima stagione.

La Juventus sceglie la continuità e rilancia il proprio progetto tecnico: è ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti, che resterà alla guida dei bianconeri fino al 30 giugno 2028. Una decisione chiara, che certifica la volontà del club torinese di dare stabilità alla panchina e proseguire nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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FAN JUVENTINO SI RISVEGLIA E SCOPRE SPALLETTI ALLA JUVE

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