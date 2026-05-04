Il bagno fatale nel Garda È morto il sedicenne ripescato dopo 40 minuti

Un giovane di 16 anni, di origine tunisina, è morto dopo essere stato recuperato dalle acque del Garda, dove si era immerso durante una gita con amici sabato scorso. Dopo circa 40 minuti di ricerche, le operazioni di salvataggio sono finite con il suo recupero, ma il ragazzo non ha più ripreso conoscenza. La vittima è stata trovata nel pomeriggio, e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

DESENZANO (Brescia) Non ce l’ha fatta Badr Ouajil, il giovane di origine tunisina che si è tuffato nelle acque del Garda sabato, durante una gita che ha fatto con amici in occasione del Primo maggio. Viveva a Cividate al Piano, nella Bergamasca, coi genitori. Il ragazzo si è inabissato nel lago dopo avere fatto un tuffo da un pedalò. Secondo le testimonianze, prima del bagno avrebbe mangiato e bevuto: non è escluso che sia andato sott’acqua dopo un malore. Quando gli amici non l’hanno visto riemergere hanno dato l’allarme. Gli operatori del 112 di Brescia hanno allertato Soreu Alpina di Bergamo, la guardia costiera, i sommozzatori dei vigili del fuoco, la polizia di Stato e i carabinieri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bagno fatale nel Garda. È morto il sedicenne ripescato dopo 40 minuti Notizie correlate Tragedia sul Garda: muore un sedicenne dopo un tuffo da un pedalò? Cosa scoprirai Come ha fatto il tuffo dal pedalò a diventare fatale? Quali fattori ambientali hanno influenzato la dinamica del decesso? Chi deve... Morto 16enne dopo un tuffo nel lago di Garda a Desenzano, il decesso dopo 20 ore di tentativi di salvarloEra stato recuperato dopo circa 40 minuti sott’acqua, ma il suo cuore non è mai tornato a battere. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il bagno fatale nel Garda. Non ce l’ha fatta il 16enne; Il bagno fatale nel Garda. È morto il sedicenne ripescato dopo 40 minuti; Ragazzini inghiottiti dalle acque dei laghi: morto un 15enne sul Lario, 16enne lotta per la vita dopo un tuffo nel Garda. Il bagno fatale nel Garda. È morto il sedicenne ripescato dopo 40 minutiDESENZANO (Brescia) Non ce l’ha fatta Badr Ouajil, il giovane di origine tunisina che si è tuffato nelle acque del ... ilgiorno.it Il bagno fatale nel Garda. Non ce l’ha fatta il 16enneNon ce l’ha fatta Badr Ouajil, il giovane di origine tunisina che si è tuffato nelle acque del Garda sabato, durante una gita che ha fatto con amici in occasione del Primo maggio. Viveva a Cividate al ... ilgiorno.it Morto nel Garda, il fratello del 16enne: «Ragazzi, usate la testa» x.com Il sedicenne annegato nel lago di Garda, durante una gita a Desenzano con alcuni amici. Si è spento in ospedale a Brescia. La famiglia chiusa nel dolore, la solidarietà della comunità tunisina. - facebook.com facebook