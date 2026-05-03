Un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo aver subito un incidente mentre si stava tuffando nel lago di Garda a Desenzano. È stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove è rimasto in coma per circa venti ore prima di spegnersi. La scena si è svolta in un'area frequentata da bagnanti, con i soccorritori che hanno cercato di rianimarlo senza successo.

Era stato recuperato dopo circa 40 minuti sott’acqua, ma il suo cuore non è mai tornato a battere. È morto a 16 anni, Badr Ouajil, scomparso tuffandosi nel lago di Garda durante una gita con un gruppo amici a Desenzano. Riportato a riva dai soccorritori, il ragazzo è deceduto dopo 20 ore di agonia in ospedale. La scomparsa nel lago di Garda A lanciare l’allarme erano stati gli amici con cui il 16enne era andato a trascorrere la giornata di sabato 2 maggio a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze, il ragazzo si sarebbe tuffato in acqua dal pedalò noleggiato insieme al gruppo, senza però più riemergere.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto 16enne dopo un tuffo nel lago di Garda a Desenzano, il decesso dopo 20 ore di tentativi di salvarlo

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