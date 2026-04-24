Dopo intense negoziazioni a Washington, Israele e Libano hanno concordato di prolungare la tregua tra i due paesi di ulteriori tre settimane, a poche ore dalla scadenza dell’accordo precedente. La decisione è stata annunciata da una fonte ufficiale, mentre il governo israeliano ha espresso scetticismo sulla durata effettiva dell’intesa, ritenendo che potrebbe non resistere nel tempo. La proroga arriva in un momento di alta tensione nella regione.

Con una trattativa serrata tenuta a Washington, e a poche ore dalla scadenza della tregua, Israele e Libano hanno trovato un’intesa per prorogare il cessate il fuoco di altre tre settimane. Ad annunciarlo sul social Truth Social è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui “l’incontro tra le due delegazioni è andato molto bene”, assicurando inoltre che “gli Stati Uniti lavoreranno con il Libano per aiutarlo a proteggersi da Hezbollah”. Al vertice, secondo quanto trapela, sarebbe stata fondamentale la mediazione del vicepresidente statunitense J.D. Vance, del segretario di Stato Marco Rubio e dell’ambasciatore Usa in Israele Mike Huckabee, che sarebbero riusciti a convincere le parti ad accettare l’accordo.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump annuncia la proroga di tre settimane della tregua tra Israele e Libano. Ma il governo Netanyahu è scettico: “L’accordo non reggerà”

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