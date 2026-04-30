Igiene delle mani anche l' Irccs partecipa alla Giornata Mondiale

Il 5 maggio si celebra la 18ª Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche un istituto di ricerca e cura partecipa all’iniziativa, sottolineando l’importanza di un gesto semplice come lavarsi le mani per prevenire la diffusione di virus e malattie. La giornata invita a sensibilizzare sull’igiene personale come misura fondamentale per la salute pubblica.

A volte basta lavarsi le mani per evitare virus e malattie. Ecco perchè il prossimo 5 maggio si celebra, su indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la 18ma Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani. Lo slogan scelto dall’OMS per questa edizione è “Action Saves Lives” – L’azione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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