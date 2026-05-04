Negli ultimi anni le tiara hanno cambiato volto, passando dall’essere un simbolo esclusivo delle regine e delle occasioni ufficiali a un accessorio di uso quotidiano indossato da chiunque desideri aggiungere un tocco di luce al proprio stile. Dapprima riservate alle cerimonie di corte, ora le tiare trovano spazio anche nelle strade e nei look più informali, diventando un elemento di tendenza e di personalizzazione del look quotidiano.

Da sempre amante del genere femminile, sono sempre stata attratta dalle tiare, sia in chiave principesca che in chiave più ironica, come quella sulla copertina dell'album Miss Italia di Ditonellapiaga. Ho sempre adorato l'idea di indossare questo accessorio con un look da party girl alla Paris Hilton, come quello sfoggiato a Los Angeles da Olivia Rodrigo per il suo compleanno lo scorso inverno, ma ho sempre avuto un po' di timore di riprovarci dopo i festeggiamenti prima delle mie nozze in cui mi sentivo giustificata a portarla. Ma era il 2011. Ora, nel 2026, dopo 15 anni la moda libera tutte. Tutte possiamo (in)coronarci. Non principesse, ma donne indipendenti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ieri solo per le regine, oggi per tutte: come le tiare sono diventate un «mai più senza»

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