Tragedia sui binari persona investita sulla linea Caserta-Foggia | circolazione sospesa per ore

Oggi, domenica 3 maggio, si è verificato un incidente lungo la linea ferroviaria Foggia-Caserta, con una persona investita da un treno. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per diverse ore tra le stazioni interessate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per le verifiche del caso. La linea è rimasta chiusa fino al ripristino completo del servizio.

Tragedia, oggi, domenica 3 maggio, sui binari della linea Foggia-Caserta: una persona è stata investita da un treno. È successo in agro di Montecalvo Irpino, in prossimità dell’ex stazione di Castelfranco in Miscano.Il grave incidente ha paralizzato il traffico ferroviario, sospeso dalle 15:40.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Uomo investito e ucciso sui binari: circolazione sospesa sulla Caserta-Foggia, treni per Bari bloccatiRisulta sospesa dal primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, la circolazione ferroviaria tra Montecalvo e Ariano Irpino, sulla linea... Leggi anche: Uomo investito da un treno sui binari della Caserta-Foggia: circolazione treni sospesa Approfondimenti e contenuti Si parla di: Problema alla linea elettrica, convogli bloccati per sei ore sulla line adriatica: l'elenco dei treni coinvolti. Uomo morto sui binari, circolazione dei treni sospesaUn uomo è stata investito mortalmente da un treno tra Montecalvario e Ariano, lungo la linea Caserta-Foggia. Le autorità competenti stanno svolgendo i necessari accertamenti ma da una primissima ricos ... casertanews.it Uomo investito da un treno sui binari della Caserta-Foggia: circolazione treni sospesa• IC 704 Taranto (14:50) – Roma Termini (22:20): il treno oggi termina la corsa a Foggia. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 710 Taranto (15:40) – Roma Termini (23:00), che ogg ... fanpage.it