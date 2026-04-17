Una donna di 48 anni è stata investita da un treno ad alta velocità in transito a circa 600 metri dalla stazione di Varano, in direzione di Ancona. L’incidente si è verificato il 17 aprile 2026 e ha causato la morte immediata della donna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause della tragedia.

Ancona, 17 aprile 2026 - Una donna di 48 anni è stata travolta da un convoglio di Alta Velocità in transito a circa 600 metri dalla stazione di Varano, in direzione Ancona. In corso gli accertamenti della Polizia Ferroviaria per ricostruire la dinamica dell’investimento e verificare se sia stato un incidente o, più verosimilmente, un gesto volontario. Erano circa le 11.30 quando è avvenuta tragedia lungo la linea ferroviaria Pescara-Ancona, in zona Aspio, all’altezza dell’Ikea. La donna, residente in zona, sarebbe morta sul colpo. Trenitalia ha subito reso noto che la circolazione dei treni era completamente sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Loreto e Varano a causa dell’investimento di una persona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, tragedia sui binari del treno: donna di 48 anni morta investita

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