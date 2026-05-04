Iat Barino e Palazzo Gotico aggiudicati per 18 anni a Monteleone Group

La gara per la gestione dei servizi turistici, culturali e di accoglienza nel centro storico è stata aggiudicata a “Monteleone Group” per una durata di 18 anni. L’affidamento riguarda l’ufficio Informazione e accoglienza turistica, il bar-ristorante di Piazza Cavalli e il palazzo Gotico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le strutture presenti nel cuore della città.

È stata aggiudicata la gara per la gestione integrata dei servizi turistici, culturali e di accoglienza nel cuore della città che comprende l’ufficio Informazione e accoglienza turistica (Iat), il bar-ristorante di Piazza Cavalli (“Il Barino”) e palazzo Gotico. Con la determina pubblicata oggi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Tre offerte per gestire Barino, Iat e salone del Gotico Appalto integrato “Barino” e Gotico, esclusa l’offerta di Pc ExpoNon si conosce ancora il nome del vincitore del bando per la concessione integrata del locale “Barino”, dell’ufficio turistico e dell’apertura e...