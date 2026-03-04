Tre offerte per gestire Barino Iat e salone del Gotico

Nel Comune di Piacenza sono arrivate tre proposte per il bando che coinvolge il locale “Barino”, l’ufficio turistico (Iat) e la gestione del salone di Palazzo Gotico. Le offerte riguardano un contratto di venticinque anni e sono state presentate da diverse aziende. La decisione finale sarà presa dopo l’analisi delle proposte e la valutazione delle condizioni offerte.

Bando da venticinque anni per la gestione integrata. C’è anche Piacenza Expo in corsa (insieme ad altri) Sono tre le proposte arrivate in Comune a Piacenza per il bando integrato che riunisce, per i prossimi venticinque anni, il locale “Barino”, l’ufficio turistico (Iat) e l’apertura e chiusura del salone di Palazzo Gotico. Un bando molto criticato e discusso, dalle minoranze, nel quale l’Amministrazione Tarasconi crede molto, per un potenziamento dell’offerta del celebre locale e dell’ufficio turistico, al quale si aggiunge il servizio di apertura e chiusura del Gotico. Come detto, tre proposte sono pervenute. Una arriva addirittura da Piacenza Expo, la società fieristica di Le Mose, partecipata dallo stesso Comune di Piacenza, socio di maggioranza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Barino, Iat e Gotico: è uscito il bando, 60 giorni di tempoIl Comune di Piacenza avvia la procedura aperta per l’affidamento della concessione integrata dei servizi turistici e culturali cittadini,...

Sinfonie in Salone: il quarto appuntamento nel Salone dei Marmi del ComuneAmpio spazio sarà dedicato alle grandi colonne sonore del cinema, con brani iconici come C’era una volta il West, Giù la testa e Il buono, il brutto...

