Appalto integrato Barino e Gotico esclusa l’offerta di Pc Expo

Il procedimento per l’appalto integrato relativo alle strutture “Barino”, all’ufficio turistico e al salone monumentale di Palazzo Gotico si sta concludendo senza ancora conoscere il nome della ditta aggiudicataria. È stata esclusa dall’offerta la proposta di Pc Expo, mentre le altre aziende partecipanti sono in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali sulla decisione finale. La procedura riguarda la concessione di più aree pubbliche all’interno del centro storico.