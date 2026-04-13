Appalto integrato Barino e Gotico esclusa l’offerta di Pc Expo
Il procedimento per l’appalto integrato relativo alle strutture “Barino”, all’ufficio turistico e al salone monumentale di Palazzo Gotico si sta concludendo senza ancora conoscere il nome della ditta aggiudicataria. È stata esclusa dall’offerta la proposta di Pc Expo, mentre le altre aziende partecipanti sono in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali sulla decisione finale. La procedura riguarda la concessione di più aree pubbliche all’interno del centro storico.
Non si conosce ancora il nome del vincitore del bando per la concessione integrata del locale “Barino”, dell’ufficio turistico e dell’apertura e chiusura del salone monumentale di Palazzo Gotico. Però, sicuramente non sarà la cordata che vedeva coinvolta anche Piacenza Expo a ottenere il bando.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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