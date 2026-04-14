Blitz dei tassisti agli stalli per Uber

Poco dopo le 15 di ieri, tassisti hanno effettuato un blitz presso gli stalli riservati a Uber. Le modalità utilizzate sono le stesse di quanto successo in passato, con alcuni tassisti che si sono posizionati in modo tale da impedire l’accesso ai mezzi della piattaforma di ride-hailing. L’intervento si è svolto senza particolari incidenti e ha coinvolto diversi operatori del settore. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti e delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Il blitz va in scena poco dopo le 15 di ieri. Le modalità sono quelle già viste nei mesi scorsi: alcune decine di tassisti si piazzano davanti alle sbarre di ingresso di uno dei parcheggi interni della Centrale, quello sul lato di piazza IV Novembre in cui ci sono anche alcuni stalli riservati all’app Uber per accompagnare i clienti in stazione o far salire a bordo quelli in attesa fuori dallo scalo ferroviario. Da giorni, le chat interne della categoria danno la cifra dell’esasperazione della base della categoria, che, come spesso capita, si mobilita senza interfacciarsi coi delegati sindacali. L’obiettivo? Intercettare berline e van in...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blitz dei tassisti agli stalli per Uber Auto private su stalli dei tassisti: scattano le multe in centro a BariDiverse auto parcheggiate sugli stalli dedicati ai taxi in centro a Bari sono state sanzionate dalla Polizia Locale nel pomeriggio e nella serata di... Genova, botte tra un autista a noleggio e quattro tassisti davanti all'aeroporto Colombo, lo accusavano di lavorare per UberAggressione davanti all'Aeroporto di Genova: calci e pugni sono volati tra un autista Ncc (noleggio con conducente) e quattro tassisti che avrebbero... Tassisti in sciopero a Roma contro Uber e liberalizzazioni: protesta davanti alla Camera #shorts