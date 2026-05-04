I sindaci hanno accolto con rispetto la nomina di monsignor Augusto Mascagna come nuovo vescovo delle diocesi di Pistoia e Pescia. La nomina è stata decisa da Papa Leone XIV, che ha scelto il presbitero di 62 anni, originario della diocesi di Civita Castellana, situata nella regione ecclesiastica del Lazio. La notizia è stata comunicata ufficialmente, suscitando reazioni di approvazione tra le autorità locali.

Papa Leone XIV ha nominato vescovo delle Diocesi di Pistoia e di Pescia monsignor Augusto Mascagna (nella foto), presbitero della diocesi di Civita Castellana (regione ecclesiastica del Lazio), 62 anni. La Diocesi abbraccia anche comunità parrocchiali nei comuni di Vinci e Capraia e Limite. Monsignor Mascagna va alla guida della Diocesi che è stata negli anni scorsi di monsignor Fausto Tardelli. "Accogliamo con fiducia la nomina di monsignor Augusto Mascagna, - ha dichiarato il sindaco di Vinci, Daniele Vanni - una scelta che segna un nuovo inizio per le nostre comunità. Siamo certi che saprà essere una guida attenta e vicina alle persone, capace di accompagnare questo territorio nel segno del dialogo, della coesione e della speranza".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I sindaci salutano il vescovo Mascagna

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