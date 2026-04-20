Il papa ha nominato il nuovo vescovo di Pistoia e Pescia, scegliendo mons. Augusto Mascagna, attualmente presbitero nella diocesi di Civita Castellana, in Lazio. La nomina è stata comunicata il 20 aprile 2026 e conferma la continuità delle due chiese, che continueranno a condividere un unico incarico episcopale. La decisione riguarda entrambe le comunità religiose coinvolte nella diocesi.

Pistoia, 20 aprile 2026 – Papa Leone XIV ha nominato il nuovo vescovo di Pistoia e Pescia: è monsisgnor Augusto Mascagna, presbitero della diocesi di Civita Castellana (Lazio). Nato nel 1964 a Caprarola (Viterbo), Mascagna è stato ordinato sacerdote nel 1989. Attualmente ricopre nella sua diocesi l’incarico di vicario episcopale per la pastorale ed è parroco della concattedrale di Orte Santa Maria Assunta. L’annuncio è stato dato dal vescovo uscente Fausto Tardelli che, nella giornata di oggi, ha convocato le comunità diocesane di Pistoia e Pescia al Palazzo Vescovile di Pistoia. La data dell’ordinazione episcopale e dell’ingresso nelle rispettive diocesi del nuovo vescovo è ancora in fase di definizione e sarà comunicata prossimamente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Augusto Mascagna nuovo vescovo di Pistoia e Pescia. Le due chiese restano unite

Notizie correlate

Amministrative Salerno, dopo De Luca a Fratte il vescovo Bellandi chiude le porte delle chieseTempo di lettura: 2 minutiDopo le polemiche esplose in seguito all’incontro organizzato ieri sera nella parrocchia di Fratte, l’Arcivescovo di...

Cura di bellezza per le chiese del territorio, corrono i cantieri del Pnrr. Il vescovo Corazza: "Un bene per la comunità"Dal Duomo alla Badia di Dovadola, investimenti per oltre 2 milioni di euro: "Lavori che valorizzano il territorio in vista della sfida a Capitale...

Panoramica sull’argomento

Augusto Mascagna nuovo vescovo di Pistoia e Pescia. Le due chiese restano uniteIl commiato di Tardelli: Non sarà più il vescovo di Pistoia che si occupa anche di Pescia. No, monsignor Mascagna sarà ugualmente vescovo di Pistoia e Pescia ... lanazione.it

Leone XIV: nomina mons. Mascagna vescovo di Pescia e PistoiaLeone XIV ha accettato la rinuncia al governo pastorale delle diocesi di Pescia e Pistoia, unite in persona Episcopi, presentata da mons. Fausto Tardelli, e ha nominato nuovo vescovo mons. Augusto Mas ... agensir.it