Papa Leone XIV ha ufficialmente nominato monsignor Augusto Mascagna come nuovo vescovo della diocesi di Pistoia. Il presbitero, originario della diocesi di Civita Castellana nella regione del Lazio, ha ricevuto la comunicazione dell’incarico. La nomina è stata annunciata ufficialmente e ha suscitato le congratulazioni da parte di Nerbini, che ha espresso il suo apprezzamento per la scelta.

Papa Leone XIV ha nominato vescovo della Diocesi di Pistoia monsignor Augusto Mascagna, presbitero della diocesi di Civita Castellana (regione ecclesiastica del Lazio). Nato nel 1964 a Caprarola (Viterno), il nuovo vescovo è stato ordinato sacerdote nel 1989. Attualmente ricopre nella sua diocesi l’incarico di vicario episcopale per la pastorale ed è parroco della concattedrale di Orte Santa Maria Assunta. L’annuncio è stato dato da monsignor Fausto Tardelli ieri dal palazzo vescovile di Pistoia. La data dell’ordinazione episcopale e dell’ingresso nella diocesi di monsignor Mascagna è ancora in fase di definizione e sarà comunicata prossimamente non appena stabilita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mascagna, nuovo vescovo. La nomina di papa Leone. Nerbini si è congratulato

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