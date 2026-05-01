Brian Eno l’assoluto | Porto a Parma semi di pace È il suono della democrazia

Un registratore a bobine trovato in una scuola d’arte ha cambiato la percezione artistica di Brian Eno, che ora definisce il suo lavoro come “semi di pace” e “il suono della democrazia”. La scoperta di questo apparecchio ha portato il musicista a ripensare alle sue modalità di creazione, offrendo una nuova direzione alla sua carriera. La frase è stata pronunciata durante un evento pubblico a Parma, dove ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza.

È stata la scoperta di un registratore a bobine nella scuola d’arte che frequentava a dare a Brian Eno una nuova prospettiva creativa alla sua carriera. La percezione che fosse possibile usare la tecnologia non solo come un tramite, ma come strumento di elaborazione di nuovi linguaggi culturali. Un percorso lungo decenni, che include non solo l’“invenzione“ della cosiddetta ambient music e produzioni che hanno cambiato il volto del pop, dai Talking Heads agli U2, ma anche una serie molto ampia di installazioni, che vengono adesso presentate in una vasta retrospettiva voluta dal Comune di Parma e divisa in due parti, aperte da oggi al 2 agosto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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