Chiedere all'IA di svolgere i compiti al posto nostro può ridurre l'attività del cervello | lo studio del MIT

Recenti ricerche condotte dal MIT hanno analizzato gli effetti dell’uso costante dell’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane. I risultati indicano che affidarsi all’IA per svolgere compiti mentali può influire sulla funzione cerebrale. Studi successivi stanno esaminando come questa pratica possa modificare le capacità cognitive delle persone nel tempo.

Diversi studi stanno cercando di capire se e come l'uso continuativo dell'IA nello svolgimento dei compiti mentali quotidiani potrebbe sviluppare le nostre competenze cognitive. In uno studio preliminare del MIT(Massachusetts Institute of Technology) l'uso degli LLM è stato associato a una riduzione significativa dell'attivazione cognitiva in alcune aree cruciali del nostro cervello.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Chiedere all’IA di svolgere i compiti al posto nostro può ridurre l’attività del cervello: lo studio del MITDiversi studi stanno cercando di capire se e come l’uso continuativo dell’IA nello svolgimento dei compiti mentali quotidiani potrebbe sviluppare le nostre competenze cognitive. In uno studio ... fanpage.it

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