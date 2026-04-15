I grandi del tennis, tra cui Becker e McEnroe, commentano la sfida tra Sinner e Alcaraz, due giovani che si contendono la posizione di numero uno al mondo. La competizione rimane molto aperta e suscita opinioni contrastanti tra gli esperti. Becker ha espresso pensieri sulla prestazione di Alcaraz sulla terra battuta, mentre i commenti degli altri campioni evidenziano un interesse crescente verso questa sfida. La corsa al primo posto continua a tenere alta l’attenzione nel circuito.

La classifica conta, pesa, stimola. Ma in fondo resta un numero. E poi la corsa tra Sinner e Alcaraz per il primo posto del ranking non si esaurirà certo nella pur cruciale primavera europea, allungandosi su tutto l’anno fino agli ultimi respiri delle Finals, ancora in calendario a Torino. Calcoli e punti da aggiungere o da difendere, ma è indubbio che il torneo di Montecarlo abbia scolpito su questo tratto di stagione una certezza incontrovertibile: in questo momento Jannik è il più forte giocatore del mondo, e non solo perché lo certifica una graduatoria, seppur importante. Lo dicono i risultati, perché vincere quattro Masters 1000 consecutivi perdendo appena un set è un’impresa che merita un unico aggettivo: leggendaria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Batterebbero anche Nadal al top": Becker, McEnroe e i big del tennis sull'eterna sfida Sinner-Alcaraz

John McEnroe si espone: “Sinner e Alcaraz batterebbero Nadal al massimo sulla terra”Il confronto tra diverse generazioni tennistiche è sempre un tema di grande interesse tra gli appassionati.

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