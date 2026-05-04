I ragazzi dell' istituto Olivetti Callegari portano a Rasi Tutti pazzi peer Gynt

Negli ultimi giorni, presso il teatro Rasi di Ravenna, si è tenuta la rappresentazione dello spettacolo “Tutti pazzi Pe(e)r Gynt” interpretato dagli studenti dell’istituto Olivetti Callegari. La performance, frutto di un laboratorio teatrale durato tutto l’anno scolastico, è stata realizzata grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio. La scuola ha così concluso un progetto che ha coinvolto i giovani in un’attività artistica e formativa.

Nei giorni scorsi è stato rappresentato lo spettacolo “Tutti pazzi Pe(e)r Gynt”, al teatro Rasi di Ravenna, a opera degli studenti dell’Olivetti Callegari, esito finale di un laboratorio teatrale svoltosi per tutto l’anno scolastico, reso possibile dal sostegno offerto dalla Fondazione Cassa di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Caserta, la Spilla d’Oro Olivetti alla dirigente dell’Istituto Giordani?? Cosa sapere Antonella Serpico riceve la Spilla d'Oro Olivetti presso l'Istituto Giordani di Caserta. Leggi anche: Tutti alla scoperta dell’arte bianca. Esperti in cattedra all’Olivetti