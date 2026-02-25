Tutti alla scoperta dell’arte bianca Esperti in cattedra all’Olivetti

Molino Spadoni ha organizzato un ciclo di incontri sull’arte bianca, coinvolgendo gli studenti dell’Olivetti di Monza. La causa è la volontà dell’azienda ravennate di diffondere le tecniche di panificazione tra i giovani. Durante le sessioni, esperti del settore spiegano come utilizzare le farine speciali e preparare pane e dolci. La partecipazione degli studenti si concentra sulla pratica in laboratorio, offrendo un’esperienza diretta nel settore.

Gli studenti dell’Olivetti imparano l’ arte bianca con la Molino Spadoni. Prosegue il ciclo di incontri promosso dall’azienda ravennate specializzata nella produzione di farine e miscele speciali: dopo aver coinvolto gli istituti alberghieri di Campania, Puglia ed Emilia Romagna, il tour approda all’Olivetti di Monza. Coinvolti 80 studenti delle classi quarte e altri 20 dell’alberghiero San Paolo di Sorrento, ospiti per un gemellaggio. Nato con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo delle professioni legate alla panificazione, alla pizzeria e alla pasticceria, il progetto è un’occasione concreta di orientamento e confronto diretto con esperti del settore, aziende e protagonisti dell’ospitalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

