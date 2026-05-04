Lunedì 4 maggio si giocano partite di diversi campionati europei, tra cui la Serie A, la Liga e la Premier League. La serata prevede incontri con diverse previsioni di gol e risultati, coinvolgendo anche campionati minori del Nord Europa. Le gare sono attese con interesse per la loro imprevedibilità e le possibili sorprese in ambito di esiti e marcature.

Serata molto interessante tra Liga, Premier League, Serie A e campionati del Nord Europa con diversi pronostici che puntano su gol, spettacolo e risultati tutt’altro che scontati. La scelta principale è la combo 1X + OVER 1,5 in Siviglia-Real Sociedad: gli andalusi al Sanchez Pizjuan possono evitare la sconfitta in una partita che si preannuncia aperta e con almeno due reti complessive. In chiave salvezza evitare la sconfitta è di fondamentale importanza. In Premier League il Chelsea parte favorito contro il Nottingham Forest ormai salvo e distratto dalle semifinali di Europa League contro l’Aston Villa, mentre il Manchester City ha tutte le carte in regola per imporsi sul campo dell’Everton nonostante una trasferta sempre complicata.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 4 maggio: Serie A, Liga e Premier League

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