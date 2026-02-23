I pronostici di lunedì 23 febbraio | Serie A Liga Premier League e Saudi Pro League

Il calendario di lunedì 23 febbraio include partite di vari campionati, tra cui Serie A, Liga, Premier League e Saudi Pro League. La ventiseiesima giornata di Serie A si conclude con due incontri posticipati: Fiorentina-Pisa alle 18:30 e Bologna-Udinese alle 20:45, attirando l’attenzione di molti tifosi. Le sfide si giocano in stadi pieni di pubblico e con molte aspettative. Gli appassionati seguono con interesse ogni risultato e analizzano le probabili formazioni.

I pronostici di lunedì 23 febbraio, ci sono partite di Serie A, Liga, Premier League, Saudi Pro League e altri campionati minori La ventiseiesima giornata di Serie A si chiude con due posticipi al lunedì: Fiorentina-Pisa alle 18:30 e Bologna-Udinese alle 20:45. I viola in lotta per la salvezza hanno un solo risultato a disposizione contro i cugini del Pisa in un derby ad alta tensione in cui non dovrebbero mancare i cartellini. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Più tranquilla la sfida del Dall’Ara, tra due squadre separate da un solo punto: ben distanti dalla zona retrocessione, ma già attardate dalla zona Europa, proveranno a rilanciarsi con i tre punti in una sfida aperta e in cui i gol non dovrebbero mancare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

