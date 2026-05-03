Nella fase finale dei playoff di Serie C, la squadra di Cittadella ha ottenuto una vittoria importante grazie a una doppietta di un giocatore. L'Arzignano è riuscito a recuperare dopo due gol subiti, tornando in partita. Le sfide decisive nei gruppi B e C hanno visto protagonisti diversi calciatori, coinvolti in momenti chiave delle partite. I risultati di queste gare determinano le squadre che accederanno alle fasi successive della competizione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Arzignano a rientrare in partita dopo il doppio colpo?. Chi sono i protagonisti delle sfide decisive nei gruppi B e C?. Quali squadre rischiano di cambiare gli equilibri dei playoff stasera?. Perché la rapidità di Rabbi è stata decisiva per la Cittadella?.? In Breve Nanni segna al 53° minuto, Bernardi raddoppia per l'Arzignano al 75° minuto.. Trento e Giana Erminio chiudono il match senza reti in questo 3 maggio 2026.. Juve Next Gen sfida Vis Pesaro alle ore 20:45 nel girone B.. Casertana ospita Atalanta U23 mentre Crotone affronta Audace Cerignola nel girone C.. La Cittadella impone la propria legge sul campo di Trento battendo l’Arzignano con due reti segnate da Rabbi, mentre le sfide decisive per i playoff della Serie C entrano nel vivo questa domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie C: doppietta di Rabbi trascina la Cittadella all’oro

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