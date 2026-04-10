Serie C Girone A | Alcione Milano e Lecco si sfidano per i playoff

Il campionato di Serie C, Girone A, torna in campo venerdì 10 aprile con una partita tra Alcione Milano e Lecco. L'incontro è programmato per le ore 20 e rappresenta uno degli appuntamenti decisivi in vista dei playoff. Le due squadre si affrontano in un match che potrebbe influenzare le posizioni in classifica e le possibilità di qualificazione alla fase successiva del torneo.

Il weekend calcistico della Serie C si apre questo venerdì 10 aprile con un appuntamento che promette di accendere i riflettori sul Girone A: Alcione Milano e Lecco si sfidano alle ore 20.30. La sfida fa parte del programma della trentaseiesima giornata della stagione 20252026, un ciclo agonistico che vede in campo ben 1.143 partite totali, includendo le fasi cruciali dei playoff, i match della Supercoppa e le sfide di Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale. Dinamiche territoriali e copertura mediatica del campionato. Osservando la struttura del torneo, emerge come l’organizzazione della competizione sia studiata per garantire una capillarità senza precedenti ai tifosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie C, Girone A: Alcione Milano e Lecco si sfidano per i playoff Leggi anche: Girone A. Alcione in trasferta: c’è l’ostacolo Trento sulla via dei playoff Leggi anche: Arezzo e Ravenna si sfidano stasera nel “Monday Night” della Serie C girone B. Temi più discussi: Serie C girone A. Trento, doppio snodo decisivo: Alcione Milano nel mirino, poi il recupero con l'Inter U23; Il Trento supera l'Alcione Milano e conquista matematicamente i playoff; Alcione Milano - Lecco; Live Alcione Milano - Lecco - Serie C girone A: Punteggi & Highlights Calcio - 10/04/2026. Pronostico Alcione Milano vs Pro Vercelli – Serie C Girone A – 28 Marzo 2026Pronostico Alcione Milano vs Pro Vercelli in Serie C Girone A con analisi dettagliata, statistiche e consigli scommesse aggiornati. europacalcio.it Serie C, Girone A 2025-2026: Alcione Milano-Pro Vercelli, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Alcione Milano-Pro Vercelli, 34ª giornata del Girone A di Serie C. Calcio d'inizio alle 17.30 al Breda ... sportal.it Vieni a vedere l’Alcione! Trentaseiesima giornata di Campionato Serie C Sky Wifi! Alcione Milano Lecco Venerdì 10 aprile Ore 20:30 Stadio Ernesto Breda - facebook.com facebook