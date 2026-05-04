I playoff di Serie C hanno visto l’Atalanta Under 23 uscire al primo turno, dopo una sconfitta per 1-0 contro la Casertana al Pinto. La squadra bergamasca, che aveva affrontato la partita senza riuscire a trovare il gol, ha concluso la stagione con un cammino caratterizzato da difficoltà contro le formazioni campane. La squadra campana ha conquistato il passaggio del turno grazie al gol siglato da un giocatore avversario.

La corsa dell’ Atalanta U23 si ferma al primo turno di playoff. La ‘ maledizione campana ’ - i nerazzurri hanno raccolto in questa stagione appena sette punti in quattordici scontri in campionato contro squadre della Campania - ha nuovamente colpito la Dea, battuta per 1-0 al Pinto. Decisiva la rete di Saco, su assist di Kallon, proprio quando il pressing atalantino era più intenso. Per qualificarsi al secondo turno la formazione di Bocchetti, avendo il piazzamento peggiore con l’undicesimo posto rispetto al quinto dei padroni di casa, doveva per forza vincere e i nerazzurri, dopo aver mancato il vantaggio nel primo tempo con Cassa, sono andati vicini alla rete nella ripresa, costruendo due nitide azioni da gol al 52’ con Cassa, che ha messo fuori a porta vuota, e con Vavassori neutralizzato dal 75’ dal portiere De Lucia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I playoff di serie C. Atalanta Under 23, l’assedio non porta frutti. Saco timbra e consegna il pass alla Casertana

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