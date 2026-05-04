Coli Saco decide il match | la Casertana batte l’Atalanta U23

La partita tra Casertana e Atalanta U23 si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, grazie a un gol di Coli Saco che ha deciso il risultato finale. La difesa della Casertana ha resistito al pressing intenso della squadra bergamasca, che ha cercato di segnare con continuità nel secondo tempo. Un giocatore in particolare è stato decisivo nel mantenere la porta inviolata, contribuendo alla vittoria della squadra.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la difesa a resistere al forcing bergamasco?. Chi è stato l'uomo chiave per mantenere la porta inviolata?. Perché l'ingresso di Coli Saco ha sbloccato la partita?. Quale avversario attende i rossoblù per il prossimo turno decisivo?.? In Breve Gol decisivo di Coli Saco al 33' della ripresa dopo l'ingresso per Bentivegna.. Difesa casertana guidata da De Lucia resiste al pressing costante di Bocchetti.. Prossima sfida cruciale dei rossoblù contro il Crotone mercoledì allo stadio Pinto.. Arbitro Cristiano Ursini di Pescara dirige il match dei play off.. Coli Saco entra in campo e segna il gol decisivo al 33? della ripresa, permettendo alla Casertana di superare l’Atalanta U23 con un netto 1-0 nei play off.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coli Saco decide il match: la Casertana batte l’Atalanta U23 Notizie correlate Leggi anche: La Casertana batte l'Atalanta U23 e passa il turno: decide Saco Leggi anche: SERIE C/ Atalanta U23-Casertana 0-2, i Falchetti mettono il sigillo sui play off Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Casertana batte l'Atalanta U23 e passa il turno: decide Saco; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 3 maggio 2026; Casertana al secondo turno dei playoff, Saco decide la sfida con l’Atalanta U23; La Casertana batte l' Atalanta U23 e passa il turno | decide Saco. TMW - Napoli, il giovane Coli Saco andrà a giocare con continuità: c'è il MantovaColi Saco, giovanissimo talento del Napoli, è pronto ad andare a giocare con continuità. Secondo quanto raccolto da TMW il centrocampista classe 2002 andrà a giocare in prestito al Mantova. tuttomercatoweb.com Serie C. Il Rimini sogna Coli Saco e la Spal fa la corte a LamestaIl Rimini calcio sogna di avere il talentuoso centrocampista Colin Saco, ma il Napoli potrebbe puntare su di lui per la serie B. Anche l'esterno Lamesta è ambito, con la Spal interessata. Le ... ilrestodelcarlino.it BUT de Coli Saco Club: Unione Sportiva Salernitana 1919 Italie - facebook.com facebook Notte magica al Pinto: Coli Saco stende l’Atalanta, la Casertana continua il sogno playoff x.com