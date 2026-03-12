Palermo celebra San Patrizio | i My Universe e la musica dei Coldplay al Jayson Irish Pub

A Palermo, il Jayson Irish Pub organizza una serata dedicata a San Patrizio con esibizioni dei My Universe e i brani dei Coldplay. La città si anima con musica dal vivo e un’atmosfera che richiama i pub irlandesi, creando un evento incentrato sulla tradizione e sulla musica internazionale. La serata si svolge nel rispetto delle tradizioni della festa irlandese e prevede musica e intrattenimento.

Palermo si prepara a tingersi di verde per celebrare San Patrizio, il patrono dell'Irlanda, con una serata all'insegna della musica internazionale e dell'atmosfera tipica dei pub irlandesi. Domenica 15 marzo, a partire dalle 22:00, il Jayson Irish Pub ospiterà un evento speciale che unisce tradizione e grande musica: il concerto tributo ai Coldplay della band palermitana My Universe.L'appuntamento segna l'inizio della prima serata dedicata ai festeggiamenti di San Patrizio, una ricorrenza sempre più sentita anche in città, capace di richiamare appassionati di musica, cultura irlandese e amanti delle serate dal vivo.

