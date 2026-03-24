Al Bronson il concerto live dei Mood In apertura i CousCous a Colazione

Elettronica, ritmi battenti e ripetuti fra melodie sognanti. Sono i Mood, duo formato da Daniele Maini e Francesco Molinari. Suoneranno al Bronson Club di Madonna dell’Albero sabato 28 marzo, preceduti dai ravennati CousCous a Colazione. Ispirandosi a realtà internazionali come Caribou, Bicep e The Chemical Brothers, i Mood trasformano la monotonia della quotidianità in ricerca sonora. Fin dagli esordi, nel 2010, il duo modenese si è distinto un motto diventato manifesto: “no stage, best stage”. Una scelta precisa, identitaria, che li ha portati a esibirsi senza palco e senza impianto tradizionale, annullando le distanze per un live intenso e condiviso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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