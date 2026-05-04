Negli ultimi tempi, alcuni rappresentanti della comunità musulmana hanno avanzato la richiesta di far riconoscere il Ramadan come festa nazionale. Il presidente di un'organizzazione che rappresenta i musulmani in Italia ha affermato che i giorni sacri devono essere riconosciuti ufficialmente e che i fedeli non dovrebbero dover chiedere ferie per rispettarli. La proposta ha suscitato diverse reazioni tra le istituzioni e la società civile.

Dopo gli scioperi del weekend propri del rito landiniano, con il contributo tiepido della Cisl e della Uil, e la messa laica del Concertone in piazza San Giovanni, ci mancava il predicozzo islamico sui lavoratori. Che è arrivato il Primo maggio con la lettera aperta del presidente Ucoii, Yassine Baradai, «alle lavoratrici e ai lavoratori d’Italia, alle parti sociali, alle istituzioni e al mondo imprenditoriale: una riflessione sulla dignità del lavoro nella tradizione islamica e un richiamo onesto sull’islamofobia, sulle discriminazioni che colpiscono in particolare le donne, e sul mancato riconoscimento delle due festività religiose annuali e della preghiera del venerdì».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I musulmani vogliono persinoil Ramadan «festa nazionale»

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