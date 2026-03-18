Ramadan 2026 | due milioni di musulmani e la sfida

Il Ramadan 2026 sta per terminare e un esperimento sociologico condotto da creatori digitali ha analizzato la vita di quasi due milioni di musulmani residenti in Italia. I dati raccolti forniscono un quadro dettagliato delle abitudini e delle pratiche durante il mese sacro. Questa indagine rappresenta una delle poche analisi di questo tipo condotte sul territorio italiano.

Il mese sacro del Ramadan 2026 sta per concludersi, ma un esperimento sociologico condotto da creatori digitali ha già offerto una finestra unica sulla vita di quasi due milioni di musulmani residenti in Italia. Il progetto, realizzato dai theShow e da Jaser attraverso una docu-serie su YouTube, ha portato i protagonisti a vivere il digiuno dall’alba al tramonto tra Italia e Marocco. La serie continua ad uscire con nuovi episodi, mentre parallelamente il duo scalava le classifiche di Prime Video con il programma Vita Nova. L’urgenza di rendere visibile l’invisibile. La decisione di affrontare questo tema nasce da un dato demografico preciso: la comunità musulmana italiana conta quasi due milioni di persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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