A Torino, sotto la tettoia del parco Dora, si è tenuta la tradizionale preghiera di fine Ramadan. L’evento ha coinvolto i musulmani della città, mentre il sindaco del Pd ha espresso un ringraziamento nei loro confronti. La cerimonia si è svolta senza incidenti, rispettando le consuete modalità di celebrazione. La preghiera ha visto la partecipazione di numerosi fedeli nel rispetto delle tradizioni religiose.

Si e’ svolta sotto la tettoia del parco Dora, a Torino, la consueta e tradizionale preghiera per la fine del Ramadan. “Torino ha nella sua storia la capacita’ di essere una citta’ che viene vista come citta’ in cui venire cercare condizioni di vita migliori. Lo e’ sempre stata e continuera’, auspichiamo, ad esserlo. In un tempo in cui troppo spesso prevalgono parole di odio e divisione, scegliamo di continuare a unire, a costruire dialogo, a tenere insieme le differenze. Accogliere e integrare richiede impegno, pazienza, responsabilita’, ma e’ l’unica strada che permette davvero di crescere insieme”. A dirlo e’ il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia per la fine del periodo di digiuno per i musulmani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ramadan a Torino, sindaco Pd ringrazia i musulmani

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