Ritrovato entusiasmo per i rossoblù Ora sì che possiamo tornare a sognare

Dopo un inverno difficile caratterizzato da numerose sconfitte e delusioni, il Bologna sembra aver ritrovato entusiasmo e slancio. Da circa un mese, il team ha mostrato segnali di ripresa e di maggiore fiducia, lasciando alle spalle le difficoltà della stagione passata. La squadra si avvicina alla primavera con un nuovo spirito, pronto a ripartire e a sognare nuovi traguardi.

La primavera non è ancora sbocciata ufficialmente, ma da un mesetto a questa parte il Bologna sembra essere finalmente rifiorito dopo aver superato a “cucci e spintoni” un rigidissimo inverno, fatto di pesanti sconfitte e cocenti delusioni. Lo stile non sarà certo quello dei giorni migliori, ma i risultati sono sempre quelli che contano. Merito anche di mister Vincenzo Italiano, che ha cambiato modulo rinunciando a un pizzico di estro per dare spazio a una maggiore concretezza. Il nuovo 4-3-3 sembra funzionare, con buona pace del solito e più arzigogolato 4-2-3-1 di stampo neoclassicista. Intendiamoci: niente è stato fatto, ma ora le speranze di vivere un rush finale “esaltante” sono molto più consistenti rispetto a 30 giorni fa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

